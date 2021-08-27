برهم صالح: لا توجد علاقة بين اجتماع بغداد وانسحاب القوات الأمريكية من العراق

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس العراقي للصحفيين ردا على سؤال من وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عما إذا كانت هناك علاقة بين اجتماع بغداد وانسحاب القوات الأمريكية من العراق: "لا يوجد ارتباط بين الموضوعين، ووفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن، فإن جميع القوات الأمريكية ستغادر العراق بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف صالح أن "البعض يعتقد أن هذا الاجتماع قد يكون منبرا لاستمرار وجود القوات الأجنبية في العراق، لكن هذا ليس صحيحا، ووفقا لما توصلنا إليه في المفاوضات مع البيت الأبيض، فإن القوات الأمريكية ستغادر العراق في الوقت المحدد".

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هذا ووجه العراق، بوقت سابق، دعوة إلى عدد من قادة الدول، من أجل حضور قمة دول جوار العراق المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري، من بينهم، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابع برهم صالح: "نعمل على موضوع أن نصبح جسرا بين دول المنطقة من أجل تحقيق الأهداف الجماعية، وفي هذا الاتجاه، فإن العراق مصمم على الإبقاء على خطوطه الحمراء، بما في ذلك قضية فلسطين، وبالتالي لن نفكر في عملية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال".

جدير بالذكر أن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أكد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن قمة دول جوار العراق المقرر عقدها في العاصمة بغداد نهاية الشهر الحالي تؤسس لمبدأ التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، وأن القمة تتمحور حول دعم العراق اقتصاديا.