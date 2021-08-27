إدانات عربية لتفجيرات كابول.. المملكة العربية السعودية الأبرز

القاهرة - سامية سيد - أعرب عدد من الدول العربية عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التى استهدفت مطار حامد كرزاى فى العاصمة الأفغانية كابول، أمس، وأسفرت عن 72 ضحية منهم 13 عسكريا من الجيش الأمريكى .

من بين تلك الدول التى أدانت الجريمة ، المملكة العربية السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى؛ وما زالت المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.وفق بيان صحفى.

وأعربت الوزارة عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني، وجددت التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

ومن جانبها، شددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، على موقف الكويت الثابت الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والداعي لمضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الأعمال الإجرامية وتخليص البشرية من شرورها، وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.