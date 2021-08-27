اخبار الخليج

الحكومة المصرية تحسم الجدل حول موعد بدء العام الدراسي الجديد

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن ما تداول في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أخبار بشأن تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد، والذي يتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس ، لا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مفيدة بأنه لا صحة لتأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022، مشددة على أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة، بحسب الخريطة الزمنية المعلنة مسبقا.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة للعام الجديد، يوم السبت 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت طالبت الوزارة المصرية الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا