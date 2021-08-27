الطيران المدني الروسي يزيد عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "اعتبارا من 27 أغسطس/ آب 2021 بقرار من مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا، نوسع جغرافية الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية في مصر، حيث سمح بالرحلات من 49 مدينة روسية، تسيير رحلة واحدة في الأسبوع الى الغردقة وشرم الشيخ".

وأضاف البيان: " من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى شركة الطيران الروسية سيتم تشغيل رحلات من قبل شركتي "إيروفلوت" و"سيبيريا"، حيث حصلت شركة إيروفلوت على إذن للقيام بـ 7 رحلات أسبوعياً على كل خط أما الخطوط سيبيريا ستسير رحلة واحدة أسبوعياً إلى الغردقة ورحلتين أسبوعياً إلى شرم الشيخ".

هذا وأعلن سفير مصر في موسكو، إيهاب نصر، في وقت سابق، أن المرحلة التالية من عودة السياح الروس إلى المنتجعات المصرية، ستبدأ اعتبارا من 27 أغسطس الجاري.

وقال نصر، خلال مؤتمر صحفي في مبنى وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "نحن في مصر نرحب ترحيبا حارا بعودة السياح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ".

وأوضح "نحن نستعد للمرحلة التالية التي تبدأ من27 أغسطس، حيث سيكون هناك 30 رحلة من موسكو إلى شرم الشيخ، و30 رحلة إلى الغردقة، بواقع 60 رحلة أسبوعيا".

وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة، عام 2018، لكن قرار توقف رحلات الطيران العارض (شارتر)، من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، ظل ساريا، حتى استكمال مجموعة من الاشتراطات الأمنية، التي طلبتها موسكو.