الأردن: قانون الدفاع باق

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mohammad Damour

وذكرت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، أن دودين أوضح أن الوضع الصحي في المملكة الأردنية، حاليا، أفضل من العام الماضي، عند عودة التعليم الوجاهي، مضيفا أن قانون الدفاع سيبقى قائما حتى انتهاء جائحة كورونا

وشدد صخر دودين على أنه سيتم التعامل بأمر قانون الدفاع بالحد الأدنى، بما يضمن الأمن والسلم المجتمعي في المملكة، والحكومة الأردنية ستقوم بإجراءات تحفيزية وتشجيعية خلال الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى، أكد صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن حكومة بلاده سترفع أولوياتها للتعافي الاقتصادي للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد المقبل.

سبق أن أشار دودين، أول أمس، إلى أنه بناء على خطة الحكومة ستلغى جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا، مع بداية شهر سبتمبرالمقبل، وبسعة 100%، باستثناء صالات الأفراح، والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص، وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%.

ولفت دودين إلى أنه "في الأول من سبتمبر، سيعود 2 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة الوجاهية"، مشيرا إلى أن "أكثر من 80% من الكوادر التدريسية تلقوا اللقاح، فيما تلقى اللقاح من الفئة العمرية 12-17 حوالي 80 ألف متلق".

ودعا الوزير المواطنين إلى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

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