شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجن سوريين من جبهة النصرة قتلا ضابطا في الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة الولاية الرابعة بمدينة دوسلدوف الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على سورى ينتمي إلى "جبهة النصرة"، وذلك بعد 22 جلسة محاكمة انتهت بإدانته بقتل ضابط فى الجيش السورى.

كما دانت المحكمة متهما سوريا ثانيا هو سامى ا. س. (36 عاما) وحكمت عليه بالسجن تسع سنوات لتوثيقه بالفيديو عملية القتل التى ارتكبت فى يوليو 2012.

وأوقف السوريان فى 13 يوليو من العام الفائت فى ناومبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت (شرق ألمانيا) وإيسن بولاية شمال الراين ويتسفاليا (غرب ألمانيا).

ولم تصدر أى تفاصيل حول ظروف دخولهما إلى ألمانيا التي استقبلت منذ اندلاع الحرب في سوريا سنة 2011 نحو 800 ألف سورى.

ودانت المحكمة المتّهم الأساسى فى القضية وهو خضر ا. ك. (43 عاما) بتهمة إعدام ضابط فى الجيش السورى بعد التعذيب حيث تم توثيق الإعدام بواسطة فيديو بث على الإنترنت.

وصدر الحكم بعد 22 جلسة محاكمة، وهو ليس واجب النفاذ بعد، حيث كان محامو الدفاع عن المتهمين قد طلبوا تبرئتهما، بينما طلبت النيابة العامة حبس المتهمين مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة فى القانون الألمانى.

وكان القضاء الألمانى قد قضى فى نهاية فبراير الماضى فى أول محاكمة من نوعها في العالم، بحبس عنصر في الاستخبارات السورية أربع سنوات ونصف السنة لإدانته بتهمة "التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية".