شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سعودية الجمعة أن قواتها تمكنت من اعتراض سيرة مفخخة أطلقها الحوثيين لاستهداف مناطق فى خميس مشيط جنوبى المملكة.

وكان الجيش اليمنى قد أعلن الخميس قصف مواقع وتجمعات للحوثيين فى عدة جبهات قتالية، بأطراف محافظة مأرب، وبحسب التلفزيون اليمنى، استهدف القصف، مواقع الحوثيين، فى جبهات الكسارة، ومحزمات ماس، والمشجح، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثى.