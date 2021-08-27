شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية شمال المغرب بقوة 4 درجات بمقياس ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية اليوم الخميس بإقليم تاونات (شمال المغرب)، بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد - فى بيان - أن مركز الهزة بمنطفة تابودة بإقليم تاونات، وقد وقعت الساعة السابعة و8 دقائق و41 ثانية مساء (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 54 كلم، عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا.