اخبار الخليج

هزة أرضية شمال المغرب بقوة 4 درجات بمقياس ريختر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية شمال المغرب بقوة 4 درجات بمقياس ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية اليوم الخميس بإقليم تاونات (شمال المغرب)، بلغت قوتها 4 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد - فى بيان - أن مركز الهزة بمنطفة تابودة بإقليم تاونات، وقد وقعت الساعة السابعة و8 دقائق و41 ثانية مساء (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 54 كلم، عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا