النصر يكتسح التعاون

الكويت - هبة التوبجي - حقق النصر فوزاً مهماً وغالياً على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد مرسول بارك في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للتعاون لاعبه روميرو كاكو من ضربة جزاء عند الدقيقة (88)، وأدرك الكاميروني فينسيت أبوبكر التعادل للنصر من تسديدة قوية عند الدقيقة (2+90)، وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء (8+90)، وأضاف حمدالله الهدف الثالث عند الدقيقة (13+90).

بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 6 نقاط ليتصدر مؤقتاً، فيما تجمد رصيد التعاون عند نقطة وحيدة ليبقى في المركز الـ 14 قبل الشباب والطائي.

صحيفة الرياض