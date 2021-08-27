شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يزف بشرى سارة بشأن وصول المملكة إلى المناعة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زف استشاري الأمراض المعدية، الدكتور طارق الأزرقي، بشرى سارة عقب تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ بالمملكة.

وأوضح “الأزرقي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه منذ أسبوع تشهد المملكة انخفاضاَ كبيرا ومطرداً في منحنى حالات الإصابة بالفيروس، مبيناً أنه قبل أسبوعين كانت وزارة الصحة تسجل نحو 1440 حالة في اليوم .

وأضاف أن معدلات الإصابات تراجعت بنسبة 80% ، حيث تم تسجيل 290 حالة في اليوم ، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشراً جيداً يدل على أن المملكة قاربت الوصول إلى المناعة المجتمعية بعد أن تم إعطاء أكثر من 35 مليون جرعة .

وتابع “إذا وصلنا إلى نسبة 70% من المحصّنين بجرعتين فسنكون في وضع آمن، ونحن اقتربنا من ذلك من خلال بوادر انخفاض تسجيل الحالات المصابة بالفيروس”.