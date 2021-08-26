شكرا لقرائتكم خبر عن مرور العاصمة المقدسة: إغلاق طريق «جبل الكعبة» ابتداءً من 21 محرم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة بأنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول. وأضافت أن الإغلاق سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ. ونوهت إدارة المرور بأنها حددت الطرق البديلة، داعية مستخدمي الطريق إلى إستخدام الطرق البديلة.

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