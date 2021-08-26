شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مكة المكرمة اليوم الخميس، أمطار غزيرة هطلت على بعض أجزائها، وشمل ذلك المسجد الحرام.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق باستمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة حتى الساعة الواحدة صباحا.

ونبه المركز أن تلك الأجواء قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.