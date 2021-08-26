شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة «جندي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أُعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني، على رتبة “جندي” رجال.

وبينت الإدارة أن استقبال الطلبات يبدأ يوم السبت الموافق20 /1/ 1443 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق25 /1/ 1443هـ، عبر بوابة ” أبشر – توظيف ” من خلالالرابط.

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة «جندي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.