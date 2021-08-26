شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ش أ": الجيش اليمنى يقصف مواقع للحوثين على أطراف محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت مدفعية الجيش اليمني، مواقع وتجمعات للحوثيين فى عدة جبهات قتالية، بأطراف محافظة مأرب، وبحسب التلفزيون اليمني، استهدف القصف، مواقع الحوثيين، فى جبهات الكسارة، ومحزمات ماس، والمشجح، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثي.

واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع للمليشيا الحوثية فى جبهات رحبة، والكسارة، والمشجح، كبدتها خسائر فى العدد والعدة.

ويوم الثلاثاء الماضى، قُتل عشرات من عناصر الحوثى، وأصيب آخرون، فى هجوم لقوات الجيش اليمنى غرب مأرب وسط غربى البلاد.

وبحسب قناة "اليمنية الفضائية" فإن الهجوم كان بعد محاولة تسلل عناصر من الحوثيين إلى أحد المواقع العسكرية فى جبهة (المشجح)، كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات لعناصر الحوثىين، فى ذات الجبهة، أسفرت عن سقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وكانت الحكومة اليمنية، جددت حرصها على إنهاء الصراع فى اليمن الذى تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية - عن بيان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدى أمام مجلس الأمن فى جلسته المفتوحة حول الحالة فى الشرق الأوسط "اليمن"، تأكيده استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممى إلى اليمن هانس جرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسى شامل.

وقال المندوب اليمني: "أعربت الحكومة عن استجابتها لكافة خيارات ومساعى السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية، وقدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة"