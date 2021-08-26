شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نقل عمالة وافدة تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو نقل عمالة وافدة ،عبر مركبة “بيك – اب”، في ظروف غير ملائمة حيث تم نقلهم تحت أشعة الشمس ، وهو ما يعد مخالفة للأنظمة التي تمنع ذلك.
ونشرت قناة “الإخبارية” المقطع ، والذي يتضح فيه نقل العمالة الوافدة تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة ، من مكان لآخر بمدينة الرياض.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت ، تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص .
وأوضحت أنه سيبدأ العمل بالقرار من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.
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