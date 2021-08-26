شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الصحة» للراغبين في تلقي لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زفت وزارة الصحة بشرى سارة لمن يرغب في تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه يمكن الذهاب إلى مراكز لقاحات كورونا والعودة منها مجاناً من خلال تطبيق “أوبر”.

وأكدت الوزارة أن الخدمة متاحة حتى 15 سبتمبر المقبل ، على ألا يزيد ثمن الرحلة عن 50 ريال في الرحلة الواحدة .

وتدعو الوزارة الجميع إلى الإسراع في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية .