شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من 3 منتجات «كُحل عيون».. نسبة عالية من الرصاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات كحل عيون، لاحتوائها على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت الهيئة، أنها حللت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء ثلاثة منتجات على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من الرصاص قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ولفتت الهيئة إلى أن المنتج الأول يحمل اسم ” أصفهاني حار كحل الأثمد الأسود الأصلي Asfhani Hot The Original Black Seed Alathmad Kohl” بتاريخ صلاحية 02 / 2023.

والمنتج الثاني اسم “كحل الأثمد الأسود الأصلي The Original Black Kohol Al athmad”, والمنتج الثالث اسم ” كحل الأثمد الأحمر سورما ماميرا بماء زمزم ومياه ورد الحرمين أصفهاني AL-ASMAD EYELINER RED” بتاريخ صلاحية 10 / 2023.

وأكدت “الغذاء والدواء” أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.