شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطلع على جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تفقّد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأحد المقبل.

واطلع خلال الجولة على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس، وتوفر الاحتياجات كافة للعودة الحضورية الآمنة، منوهًا بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضوريًا.

كما شارك في تسليم عدد من الطلاب لكتبهم الدراسية، مؤكدًا أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، كما التقى بالمعلمين والمعلمات، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.