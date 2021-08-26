شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن نشر مقطعاً يتهم مؤسسة صحية بعلاج المرضى بطرق خاطئة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، القبض على مواطن بعد بثه مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى وعدم جدوى العلاج المستخدم فيها.

وأضافت الداخلية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بسناب شات، أن المواطن في العقد الرابع من العمر، وأدعى في المقطع المتداول، أن ما يقدم في هذه المؤسسة من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

وأكدت أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.