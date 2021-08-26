شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعاقب مشهور «سناب شات» بالغرامة والإيقاف بعد خداع وتضليل المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن معاقبة تاجر ومعلن “من مشاهير التواصل الاجتماعي”، خالفا نظام التجارة الإلكترونية بالإعلان لمنتجات القهوة في السوق المحلية وخداع وتضليل المستهلك وتقديم ادعاءات مضللة.

جاء القرار بعد رصد وزارة التجارة للإعلان المخالف والذي ظهر من خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف التسويق لمنتج القهوة.

وأوضحت الوزارة أن المخالف الأول، يدعى منصور علي سليمان الرقيبة “سعودي الجنسية”، وتم فرض غرامة مالية بقيمة (200,000) ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

والمخالف الثاني يدعى أحمد سليمان محمد السيف “سعودي الجنسية”، وتم فرض غرامة مالية (300,000) ريال ، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه “مادة إعلانية” وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة (التاجر) حق استعمالها.

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يشار إلى أن وزارة التجارة ترصد وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط.