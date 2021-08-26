"أبابيل" القطرية حارس السماء الأكثر تطورا... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تلك الطائرة المقاتلة "إف 15 كيو أيه - أبابيل"، ستمنح تفوقا جويا كبيرا لقطر في منطقة الخليج بالكامل.

وزار العطية خلال تدشينه المقاتلة مصنع شركة "بوينغ" الأمريكية، بتفقد خط الإنتاج لتصنيع مقاتلات "أبابيل".

​ولفتت إلى أن تلك المقاتلة، تتميز بأنها من طائرات الجيل القادم للمقاتلات، حيث تتمتع بتقنيات جديدة مثل ضوابط أنظمة الرحلة الإلكترونية، وقمرة القيادة الرقمية الزجاجية بالكامل، وأجهزة الاستشعار الحديثة، و تقنية الرادار المطورة، وقدرات الحرب الإلكترونية المدعومة بالهندسة الرقمية والتصنيع المتقدم، والتي تجعل منها قفزة تحولية لمقاتلات "إف-15".

وأكدت أن تلك المقاتلات، ستعزز التفوق الجوي للقوات القطرية، بمقاتلات أكثر تطورا ومدى وحمولة مقارنة بأية مقاتلة أخرى.

ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من مقاتلات "أبابيل" إلى قطر، في وقت لاحق من هذا العام بعد الانتهاء من التدريب الأولي للأطقم الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

​كما حضر الحفل أيضا سفير قطر في الولايات المتحدة، مشعل بن حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين القطريين والأمريكيين.

وعبر السفير القطري عن فخره بحضور حفل تدشين المقاتلات "أبابيل"، قائلا "يشرفني أن أشهد تدشين معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع لأحدث قدرة متطورة للقوات الجوية الأميرية القطرية من مقاتلات F-15QA، كجزء من التعاون بين القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية."