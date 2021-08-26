شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الكويتى يوقف مدير الموانئ عن العمل للتحقيق جراء مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير التجارة والصناعة فى الكويت عبد الله السلمان قرارا بإيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف العبد الله الصباح عن العمل على خلفية التحقيق في مخالفات مرتكبة.

وجاء نص القرار بحسب صحيفة "الرأى" المحلية على "إيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف الصباح، عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار 148 لسنة 2021 من تحقيقاتها، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف".

ولم يشر القرار الوزارى إلى طبيعة المخالفات التى تم تشكيل لجنة تحقيق فيها وكانت سببا بإيقاف المسؤول الكويتي عن العمل.