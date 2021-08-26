شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن العثور على 4 مخابئ لداعش فى الطارمية شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، اليوم الخميس، عن العثور على أربعة مخابئ لداعش الإرهابى فى قضاء الطارمية شمالى بغداد.

وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية حقق نتائج أمنية جديدة ضمن محور قاطع مسؤوليته ، كانت حصيلتها العثور على 4 أوكار للإرهابيين تم تفجيرها ، و3 خنادق ، بالإضافة إلى ضبط سبطانة هاون عيار 81 ملم ، و300 إطلاقة مختلفة الأنواع ، و4 دروع ، و5 مخازن بندقية كلاشنكوف ، ومواد طبية ، وتفتيش 8 منازل ، و40 بستانا وتدقيق بيانات 86 مواطن.

وأضافت أن قطاعات الشرطة الاتحادية تواصل انتشارها الأمنى المكثف لتحقيق الأهداف المرسومة وفق الخطط المعدة مستخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الأبطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

وبالامس، عثرت القوات الأمنية العراقية على مخبأ للعتاد والأسلحة فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد، وذكر الحشد الشعبى -فى بيان اليوم الأربعاء- أن قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، عثرت على المخبأ فى قضاء الطارمية خلال الساعات الأولى من انطلاق اليوم الثانى عشر للعمليات على التوالي.

وأوضح أن تنظيم داعش كان يستخدم المخبأ لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

يذكر أن الحشد الشعبى والجيش قد أطلقا فى 13 أغسطس الجارى عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش وتأمين منطقة الطارمية شمالى العاصمة.

وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، قال إن العراق مستعد لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وبغداد لديها كل القوى والوسائل لمحاربة الإرهاب، وقال حسين ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" الروسية، عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الأمريكي؟.