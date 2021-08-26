ما هي أعراض تنذر بسرطان الدم لدى الأطفال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن أسباب إصابة الأطفال بسرطان الدم اللوكيميا غير معلومة على وجه الدقة، ولكن الأطباء يرجحون أنها بسبب عوامل وراثية أو اضطرابات جينية مثل متلازمة داون، وكذلك الأمراض، التي تتسبب في ضعف المناعة، إضافة إلى بعض العوامل البيئية مثل التعرض للإشعاع، وبعض المواد الكيميائية.



وأوضحت الرابطة أن أعراض هذه الإصابة تتمثل في شحوب الوجه، والبقع الزرقاء على الجلد، والضعف العام، وتراجع القدرة على بذل المجهود، وقصر النفس، والحمى، والتعرق الليلي، والميل إلى النزيف، مثل نزيف اللثة أوالأنف، وتورم العقد الليمفاوية، وكثرة الإصابة بالأمراض المعدية.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، ويكون العلاج بالعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، أو زراعة الخلايا الجذعية.

وأشارت الرابطة إلى أن فرص النجاة جيدة في النوع المعروف بـ "لوكيميا الأرومة اللمفاوية الحادة" على عكس "اللوكيميا النخاعية الحادة".