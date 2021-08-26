رسالة خطية من محمد بن سلمان إلى وزير الدفاع الكويتي

دبي - محمود عبدالرازق - وتتناول الرسالة الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وسلم الرسالة الخطية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، سفير السعودية في الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، بعثا مؤخرا ببرقيتي عزاء إلى أمير الكويت الشيح نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة شقيقته.

وقال ملك السعودية في برقيته: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية شبيهة إلى أمير الكويت.

​ونعى الديوان الأميري في الكويت، الاثنين الماضي، الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح. وقال الديوان في بيان "الديوان الأميري ينعى المغفور لها الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة المغفور له الشيخ عبدالله الخليفة العبدالله الصباح".

​والشيخة بدرية هي ابنة الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت العاشر، وشقيقة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.