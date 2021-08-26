اخبار الخليج

سعوديات يقدن سيارات الأجرة في الأحساء للمرة الأولى بالمملكة.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت قناة الإخبارية، مساء اليوم الخميس، تحقيقا، تبين من خلاله أن إحدى محافظات المنطقة الشرقية ، وهي محافظة الأحساء، شهدت قيام سعوديات بالعمل سائقات سيارات الأجرة، وذلك لأول مرة على مستوى المملكة.

ويعتبر مجال سيارات الأجرة النسائية المشروع الأول من نوعه في المملكة، عبر مشروع يخدم نحو نصف مليون امراة في محافظة الأحساء، وقوامه 500 سيارة تخدم جميع الفئات داخل وخارج المملكة.

ولم تكتف السائقات السعوديات بمباشرة توصيل الزوار إلى محافظات الرياض والدمام وغيرها من المناطق السعودية، ولكن تقوم بالعمل وتوصيل الزوار إلى دول الخليج، أيضا.

يشار إلى أنه في 24 يونيو/ حزيران 2018 شهدت المملكة العربية السعودية "نقطة تحول مهمة" بعد صدور القرارات الملكية التي تقضي برفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، وكانت تلك إحدى اللحظات البارزة لبرنامج "رؤية المملكة 2030".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا