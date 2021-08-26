شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات وفدى ليبيا وتونس: غلق المعابر بين البلدين أسبابه صحية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت قبل قليل المباحثات بين الوفد الوزاري الليبي ونظيره التونسي بالعاصمة التونسية، وقد تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين، كما تمحور اللقاء حول الحديث عن غلق المعابر بين الطرفين، وأكد كلا الطرفين أن الغلق أسبابه صحية بحثة دون وجود أي أسباب أخرى، وفق إذاعة شمس التونسية.

وفي السياق نفسه، تم التطرق للحديث عن البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة العلمية بتونس وإمكانية المباشرة في فتح المعابر الحدودية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين أساسًا عليه.

وتم الاتفاق على تواصل اللجنة العلمية من الجانبين للنظر في الاستثناءات والتعديلات التي من الممكن القيام بها للتخفيف من الإجراءات المعقدة والاعباء المالية والزمنية المترتبة على البروتوكول الجديد.

وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن الأوضاع الامنية في ليبيا و تسلل إرهابيين إلى تونس نفى الجانبين هذه الاخبار وأكدا بحسب نص البيان أنها عارية تماما من الصحة .