«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أسماء المرشحين لشغل الوظائف التدريبية (رجال) رقم (390) و(نساء) رقم (391) لعام 1442هـ، والمعلن التقديم عليها بموقع المؤسسة الإلكتروني خلال الفترة من 1442/11/10هـ، عبر موقع المؤسسة.
وأشارت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى ضرورة استكمال المرشحين لإجراءات التعاقد والتقيد بالمدد المحددة .
وأضافت أنه يمكن معرفة أسماء المرشحين الأساسيين (390) رجال عن طريق الرابط التالي :هنا.
كما يمكن معرفة أسماء المرشحات الأساسيات (391) نساء عن طريق الرابط التالي :هنا.
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