شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» ترفع سعة مقاعدها على الرحلات الداخلية 52 % والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

قررت الخطوط السعودية رفع السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم ، بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية (52%).

وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات “السعودية” الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد ، وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية ما يزيد على (372) ألف مقعد، كما يتم عبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.