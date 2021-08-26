الجيش الجزائري يلقي القبض على إرهابي خطير شرقي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت وزارة الدفاع بيانا رسميا، قالت فيه: "إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس الأربعاء، القبض على الإرهابي الخطير، لعور فهيم، المدعو (نعيم) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين"، وفقا لام نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وصرحّت الوزراة بأن "خلال هذه العملية تمكن أعضاء الجيش من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع "كلاشنيكوف" (الأول كان بحوزة الإرهابي والثاني تم ضبطه بعد استغلاله) وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان ومبلغ مالي يقدر بـ 5000 يورو و110 ألف دينار جزائري (ما يعادل 690 يورو) وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة، بالإضافة إلى تدمير مخبأ يحتوي على ألبسة ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية".

ويحرص الجيش الوطني الجزائري على اجتثاث آفة الإرهاب من أجل الحفاظ على أمان واستقرار البلاد، وهذه العملية التي أجريت اليوم تضاف إلى باق يالعمليات التي قام بها الجيش سابقا وحقق خلالها نتائج مرضية.