القوات المسلحة المصرية تعلن تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صفحة المتحدث العسكري المصري، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021.
وأشار البيان إلى أن الكلية الحربية، تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.
وتقبل الكلية البحرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.
بينما تقبل الكلية الجوية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.
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ولفت المتحدث العسكري إلى أن الكلية الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى، بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.
فيما تقبل كلية الدفاع الجوى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر ، بنسبة مئوية للمجموع 71% فأكثر .
وقال المتحدث العسكري إن كلية الطب للقوات المسلحة تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، بنسبة مئوية للمجموع 88% فأكثر.
وأشار إلى أن المعهد الفنى للقوات المسلحة، يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمى) شعبة (الرياضيات - العلوم) وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمى) بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر .
وأكد المتحدث العسكري أنه سيتم تطبيق التخفضيات على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص.