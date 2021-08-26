الإمارات تعلق على قطع العلاقات الجزائرية المغربية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Bertrand GUAY

وأضاف آل نهيان أنه لطالما سعت الإمارات إلى "تعزيز وتمتين العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق فإنها تأسف للتطورات الحاصلة بين الجزائر والمغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي الإماراتي، تأكيده على حرص بلاده الدائم على "متانة و قوة العلاقات العربية الإيجابية ووحدتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة ويعزز ازدهارها ونهضتها".

وشدد الوزير الإماراتي على أن بلاده ترتبط بعلاقات أخوية متينة مع كلا البلدين وعلى حرص دولة الإمارات على توثيق وتطوير علاقاتها الثنائية مع البلدين الشقيقين، مثمنا التعاون الدائم الذي يحكم العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب والجزائر.

وعلقت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأربعاء، على أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الخارجية السعودية بيانا أعربت فيه الوزارة عن "أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية".

وأعرب البيان عن "أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك".

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهما المغرب بتنفيذ ما وصفه بـ"الأعمال الدنيئة" ضد الجزائر، مضيفا: "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

وقال لعمامرة، في مؤتمر صحفي: "قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم"، مضيفا: "ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما بالقيام بأعمال دنيئة ضد بلدنا منذ الاستقلال".