شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المكلف بلبنان بعد لقائه مع عون: إن شاء الله خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الخميس، مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى، للتشاور حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة، واستمر حوالى 40 دقيقة. ورفض ميقاتى الإجابة على أسئلة الصحفيين عقب انتهاء اللقاء، مكتفيا بالقول: "إن شاء الله خير .. إن شاء الله خير". وفق الوكالة الوطنية للإعلام .

ويعد هذا اللقاء الـ13 بين عون وميقاتى، حيث دخلت مشاورات التأليف أسبوعها الخامس منذ تسمية رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتى لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية ملزمة فى السادس والعشرين من شهر يوليو الماضى، والتى حصل خلالها على أغلبية أصوات النواب بإجمالى 72 صوتا مقابل 42 امتنعوا عن التصويت وصوت واحد لرئيس الوزراء الأسبق تمام سلام من بين 115 نائبا شاركوا في الاستشارات.