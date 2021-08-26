شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: قمة بغداد تجسد رؤية العراق فى إقامة أفضل العلاقات مع محيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات مع محيطه.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان له اليوم الخميس إن الكاظمي التقى الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مؤكدا أن المؤتمر هو حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها.

وأوضح الكاظمي - وفقا للبيان -: أن "هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعا التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة".

وأشار الكاظمي إلى أن "العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة، وأن العراق يمكنه أن يخلق جسرا للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول المنطقة".

وشدد رئيس الوزراء العراقي قائلا: " كفى حروبا وصراعات وخلافات.. فالعراق يدعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة"، مضيفا أن "هناك فرصا كبيرة في العراق يمكن لدول المنطقة التعاون والمساهمة فيها، وخلق مساحة جديدة لكل شعوب المنطقة؛ كي تبنى السلام والاستقرار لها".