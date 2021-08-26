تنتجها أكثر من 15 ألف شجرة ..كمثرى ” الباين أبل والكوميس ” أبرز الفواكه الصيفية في تبوك

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تنفرد منطقة تبوك بتنمية زراعية بفضل ما تتمتع به من خصوبة ووفرة الآبار الجوفية التي أثمرت عن تنافسية بين مزارعي المنطقة لإنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وأجودها .

وفي فصل الصيف تبرز فاكهة ” الكمثرى ” كواحدة من جملة الفواكه التي يتم إستزراعها على نطاق واسع بالمنطقة تضم أكثر من 15 ألف شجرة كمثرى ، بطاقة إنتاجية تفوق الـ 750 طناً سنوياً ، لصنفي ” الكوميس ” ،و ” الباين أبل ” ، وتصل ذرة الإنتاج فيهما خلال شهري يوليو وأغسطس .

ويأتي هذا التنوع في الزراعة والإنتاج كمحصلة لتظافر الجهود بين المزارعين والجهات الحكومية المعنية ، وعلى رأسها فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه الذي يعمل بدوره على تشجيع المزارعين على زراعة الأصناف ذات الجودة، والملائمة للمناخ، وإرشادهم بطريق الزراعة والري المناسبة لاستزراع الكمثرى ، وكيفية تسميدها ، إضافة إلى العمل مع المزارعين على مكافحة الآفات الحشرية والأمراض الفطرية، الأمر الذي جعل من منطقة تبوك بيئة خصبة لمزارع فاق عددها اليوم الـ 14 ألف مزرعة تتجاوز مساحتها الإجمالية 270 ألف هكتار .