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الهيئة السعودية للسياحة توقع مذكرة تفاهم مع Alibaba Cloud للإسهام في تقديم تجارب سياحية ملهمة وسلسة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : وقعت الهيئة للسياحة مذكرة تفاهم مع شركة Alibaba Cloud الذراع التقني لمجموعة علي بابا العالمية؛ لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين، والترويج للسعودية كوجهة سياحية في السوق الصيني، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة في توظيف أحدث تقنيات وخدمات التخزين السحابي والمعالجة الرقمية المتكاملة والمتقدمة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين ،أن الهيئة تواصل جهودها للترويج للسياحة في المملكة عبر تقديم المزيد من العروض والتجارب السياحية المميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مع الاستمرارية في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لتعطي قيمة إضافية وميزة تنافسية للسياحة الوطنية.
وبين أن تعافي القطاع السياحي العالمي يتطلب نمط تفكير متجدد ومختلف للتغلب على التحديات التي تفاقمت إثر جائحة ، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في تطوير منظومة السياحة على مستوى العالم.
من جانبها أوضحت مديرة الأعمال الدولية لشركة Alibaba Cloud نائبة رئيس مجلس إدارة المجموعة سيلينا يوان ، أن هذا التعاون مع أهم صناع القطاع السياحي يهدف لإعادة تنشيط القطاع السياحي عبر وضع معايير جديدة ومتقدمة في تقديم التجارب السياحية الفريدة والملهمة لزوار المملكة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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