الإمارات تعلن تسهيل إجلاء أكثر من 28 ألف شخص من أفغانستان اليوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية في تقرير مطول لها، ظهر اليوم الخميس، أن بلادها جددت التزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين عبر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أفغانستان، من خلال دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

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وقامت الإمارات بدور رئيس في تسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان، فقد سهلت، اليوم، إجلاء أكثر من 28000 شخص، إضافة إلى 8500 قدموا إليها من خلال الناقلات الوطنية ومطارات الدولة، وذلك منذ بداية الشهر الجاري.

ووصل عدد الأفغان ورعايا الدول الصديقة الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، فعليا، منذ بداية الشهر الجاري، 36500 شخص، حتى الآن، وذلك بالتوازي مع موافقتها على استضافة 5000 مواطن أفغاني، تم إجلاؤهم في طريقهم إلى دول ثالثة.

ويذكر أن الإمارات دشنت مركزا في أبوظبي، وذلك بهدف خضوع المسافرين من أفغانستان إلى تدقيق أمني وفحوصات صحية، قبل المتابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دول ثالثة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، كما تقوم الإمارات بتوفير خدمات مختلفة لمن تم إجلاؤهم، مثل خدمات الرعاية الصحية والغذاء.

ولا يزال آلاف الأشخاص ينتظرون داخل وخارج مطار كابول، على أمل السفر خارج البلاد، في وقت تسارع الدول لإجلاء رعاياها بحلول الموعد النهائي 31 أغسطس/ آب الجاري.

وحذرت إدارة جو بايدن في الأيام القليلة الماضية من وجود خطر متزايد من أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ربما يخطط لشن هجوم على مطار كابول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرا متزايدا مع سعيها للانتهاء من عمليات الإجلاء قبل انقضاء مهلة في 31 أغسطس.

وأجلت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 70 ألفا منهم، بينهم رعاياها وعسكريون في حلف شمال الأطلسي وأفغان مهددون، منذ 14 أغسطس وهو اليوم السابق لسيطرة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة كابول.

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