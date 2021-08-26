وزيرة الصحة المصرية تعلن تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإداري

دبي - محمود عبدالرازق - وقدمت زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك".

وتحدثت وزيرة الصحة المصرية عن موقف تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن إجمالي المسجلين بوزارة التربية والتعليم وصل إلى أكثر من 472 ألف مسجل على مستوى الجمهورية، وجار العمل على الانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية لهم خلال شهر سبتمبر المقبل، قبيل بداية العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأسبوع الماضي شهد التوسع في إجمالي عدد مراكز اللقاحات ليزيد من 580 إلى 678 مركزا، بواقع 512 مركزاً للمواطنين و175 مكتب سفر.

ولفتت كذلك إلى الفرق المتنقلة ومراكز التلقيح بعدد من المحافظات: مطروح، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والسويس.