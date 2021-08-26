شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا والأمم المتحدة تبحثان آخر الاستعدادات لانتخابات ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة حسين القطرانى، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها ديسمبر المقبل.

وقال القطراني في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، بإن اللقاء يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، حيث بحثا الاستحقاق الانتخابي المقرر تنفيذه خلال ديسمبر المقبل، والمتمثل في عقد انتخابات برلمانية ورئاسية للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام والشرعية الدستورية، والانطلاق إلى مرحلة بناء مؤسسات نابعة من إرادة الشعب.

كما بحث الاجتماع أيضًا، دور حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات الدولة ودعمها بالإمكانات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها مجابهة وباء "كورونا" وتوفير الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى دور الحكومة في المصالحة الوطنية وجبر الضرر وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمرة، وتقديم الرعاية والدعم اللازم للنازحين والمهجرين من مدنهم .

وثمَّن القطراني خلال اللقاء الجهود المبذولة من البعثة الأممية لـ"حشد الدعم الدولي"، للجهود الجارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقراراته.

وحث القطراني على بذل المزيد من الجهود لإقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)، وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.