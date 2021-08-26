شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوربى يحث سياسيى لبنان على سرعة تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حض الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل رئيس لبنان العماد ميشال عون والطبقة السياسية اللبنانية، على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للإجراءات والإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية، وذلك فى رسالة حملها سفير الاتحاد الأوربى بلبنان رالف طراف إلى الرئيس عون فى قصر بعبدا اليوم.وفق بيان صحفى.

ولفت بوريل فى رسالته إلى المساعدات التي قدمها الاتحاد للبنان طيلة السنوات الماضية، وعقب انفجار مرفأ بيروت، مؤكداً امكان مناقشة تقديم حزمة أخرى من المساعدات بعد تشكيل الحكومة.

وأشار بوريل الى أن لبنان ينهار وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد"، معتبراً أنه على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يتفقا على تشكيل حكومة بشكل طارئ، من أجل مصلحة الشعب اللبناني.

وقال السفير طراف، إننا نشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية وتعاني الدولة في قدرتها على تقديم الخدمات والإمدادات الأساسية، كما أن اللبنانيين يعانون، وانفجار عكار مثال آخر على دفع الناس ثمن التقاعس السياسي، فبعد أسبوعين تقريبا من وقوع هذه المأساة، يحزنني أن أسمع عن المزيد من الضحايا واتقدم بالتعازي لعائلاتهم .

ودعا طراف أصحاب القرار إلى تشكيل حكومة واتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية لإخراج لبنان من أزمته الحالية، موضحا أنه بمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد الاتحاد الأوروبي إطلاق المفاوضات حول أولويات شراكتنا مع لبنان، وسننظر في حزمة مساعدات مالية، اذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. كما اننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في 2022.

يستمر الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني. يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب، لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضا تحمل مسؤولياتهم. "ما عاد في وقت".