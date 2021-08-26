شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات بقيادة سفير مصر.. كاريكاتير لبنانى يبرز دعم القاهرة للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحيفة الشرق اللبنانية، كاريكاتير يوضح شحنات المساعدات المقدمة من مصر للشعب اللبناني ويتقدم سفير مصر ببيروت إحدى تلك الشحنات.

وكانت مصر من أوائل الدول التي بادرت بتقديم المساعدات الإنسانية للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضى، من خلال إطلاق جسرين جوى وبحرى لنقل المساعدات الإنسانية ، والمساهمة أيضا في ترميم المباني المنهارة.



صورة ضوئية من الكاريكاتير

ولا تزال مصر تمد يد العون للبنان في أزماته المختلفة .