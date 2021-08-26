شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غرب «المدينة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على “حزره” غرب منطقة المدينة. ويوضح المقطع المتداول هطول الأمطار المتوسطة على “حزره” ، وبالتحديد في أحد الأودية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران).

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