شكرا لقرائتكم خبر عن عطل بنظام الجوازات يوقف الحركة في بعض منافذ الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسبب عطل في نظام الجوازات في المنافذ السعودية، إلى توقف الحركة في عدد من منافذ المنطقة الشرقية.
وأثر العطل على مسار الجوازات بالاتجاه إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، وكذلك منفذ الرقعي باتجاه دولة الكويت، مما أجبر البعض على عكس حركة السير للعودة بسبب توقفها، وفقاً لصحيفة “اليوم”.
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