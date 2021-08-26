أمير قطر يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "وكالة الأنباء الإماراتية"، إن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية، التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين".

ونقل الشيخ طحنون بن زايد إلى أمير دولة قطر تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وتمنياتهم لقطر وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما حمل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مستشار الأمن القومي الإماراتي، تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والرخاء.

​وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الأسبوع الماضي، بمقر رئاسة الجمهورية المصرية في مدينة العلمين الجديدة وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وتناول اللقاء التباحث حول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، خاصة في الشق الاقتصادي والتجاري.

كما التقى طحنون بن زايد آل نهيان، في أنقرة، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي اعتبرها مرحلة جديدة في العلاقات بين الإمارات وتركيا.

واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اتفقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.