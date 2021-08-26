محكمة عسكرية يمنية تقضي بإعدام عبد الملك الحوثي رميا بالرصاص

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" التي تبث من اليمن والرياض، قضت المحكمة العسكرية، أمس الأربعاء، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، "بإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام".

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كما قضت المحكمة بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع".

وقضت المحكمة أيضا "بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".

وألزمت المحكمة الحكومة اليمنية بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب".

وبحسب الوكالة ألزمت المحكمة الحكومة أيضا "بمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى".

وكانت النيابة العامة العسكرية، اليمنية اتهمت عبد الملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

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