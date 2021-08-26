دوي صافرات إنذار وهرع آلاف المستوطنين للملاجئ في غلاف غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، ظهر اليوم الخميس، أن آلاف المستوطنين في جنوب إسرائيل هرعوا إلى الملاجئ والمخابئ بسبب دوي صافرات الإنذار، وهو الدوي التي تبين لاحقا أنه بسبب خلل تقني.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق صافرات إنذار كاذبة في كل من بلدات أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وكل بلدات غلاف غزة، في وقت اكد الجيش الإسرائيلي أنه إنذار كاذب، وجاري التحقيق.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه نتيجة لعطل فني في نظام الإنذار المبكر، دوت صافرات الإنذار في كل مناطق غلاف غزة، وهي المنطقة المحيطة بقطاع غزة، حيث هرع الآلاف من المستوطنين إلى الملاجئ والغرف المحصنة في بلدات الجنوب.

وأشارت الى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تجري تحقيقا عاجلا، ربما تم تفعيل تفعيل صافرات الإنذار بسبب هجوم "سايبر".

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