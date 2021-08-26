شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يعلن مقتل اثنين من تنظيم داعش فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقي أنه تمكن من قتل اثنين من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن "طيران الجيش تمكن من قتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية، وذلك في أثناء تنفيذ مهمة استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار".

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة العراقية القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الكرخ غربي العاصمة بغداد.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة الرياض الواقعة جنوب شرق العاصمة بغداد.