شكرا لقرائتكم خبر عن المحقق العدلى بقضية انفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة إحضار لرئيس حكومة تصريف الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وذلك بعد تبلغه موعد جلسة اليوم وامتناعه عن الحضور، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ويشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، تغيب عن الحضور أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للاستماع إليه بقضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان دياب قد وجه خطابا إلى المحقق العدلي في لبنان طارق البيطار اعتبر فيه أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع ولا صلاحية للقضاء فى هذا المجال.

وسبق أن وجه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اتهامات بـ«التقصير الجنائي» لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و4 وزراء سابقين وقيادات أمنية.