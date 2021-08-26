شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على قاعدة صواريخ فى الأعظمية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوة أمنية، اليوم الخميس، من العثور على قاعدة صواريخ نوع راجمة ضمن ساحة عنتر فى الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى للسومرية نيوز، ان "قوة امنية ضبطت دراجة نارية نوع "ستوتة" واعتقلت صاحبها ضمن ساحة عنتر في الاعظمية بعد ما تبين ان الدراجة كانت تحمل قاعدة صواريخ نوع راجمة (35) فوهة".

واضاف انه "تم حضور خبير المتفجرات والذي بدوره رفع الراجمة وفق اجراءات اصولية".

وكان وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين،قال إن العراق مستعد لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وبغداد لديها كل القوى والوسائل لمحاربة الإرهاب، وقال حسين ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" الروسية، عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الأمريكي؟.

وأشار الوزير العراقى، إلى أن الأجهزة الأمنية فى البلاد لديها معلومات كافية عن الإرهابيين ولديها خبرة واسعة فى محاربتهم.

وأضاف: "نشهد بعض الحركة (تفعيل الخلايا النائمة) ولكن بشكل عام هذا النشاط لا يشكل تهديدا للمجتمع العراقي".

وفى حديثه عن إمكانية الاحتفاظ بفرقة محدودة من الجيش الأمريكى فى العراق، أوضح الوزير أن "هناك اتفاق واضح على انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية".

وأكد "لكن ما زالت هناك وحدات تساعد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية فى كل الاتجاهات من تدريب ومفاوضات وتبادل للمعلومات... وفى هذا السياق سيستمر العمل لكن الوحدات القتالية ستنسحب بنهاية العام الجاري".