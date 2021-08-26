شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: على قاصدى المسجد الحرام الالتزام بأوقات التصاريح (تفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة التفويج وإدارة الحشود- لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدى بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدى؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام، وفق صحيفة"سبق".

وفى هذا الإطار دعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين، إلى ضرورة الالتزام بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق "اعتمرنا" وتطبيق "توكلنا"، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

وأوضح "فلمبان" أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم؛ وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي؛ لافتًا إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).